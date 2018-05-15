Путин прибыл на открытие Крымского моста

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Президент России Владимир Путин прибыл на открытие автомобильной части моста через Керченский пролив, сообщает РИА «Новости».

Путину показали работу Единого центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

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После чего президент сел в кабину «КАМаза».

Ранее сообщалось, что Путин проедет по Крымскому мосту.

15 мая проходит торжественное открытие Крымского моста. Протяженнность моста — 19 километров. Первыми по новому мосту на специализированной технике проедут его строители: специалисты из разных регионов страны, благодаря которым мост сдали на полгода раньше срока. Уже 16 мая в 05.30 утра через Керченский пролив сможет проехать любой желающий.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию открытия Крымского моста.