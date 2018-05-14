В Кремле подтвердили открытие Путиным Крымского моста 15 мая

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Крымского моста 15 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.

«15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста», — говорится в заявлении.

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Также отмечается, что президенту продемонстрируют готовность Единого центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб, которые необходимы для работы транспортного перехода через Керченский пролив.

Ранее источники рассказали «Газете.Ru», что официальное открытие Крымского моста пройдет 15 мая или, в крайнем случае, днем позже.