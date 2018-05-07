В Грузии при ДТП с туристическим микроавтобусом погибли два человека и пострадали 17

На востоке Грузии микроавтобус попал в ДТП, в результате чего погибли два человека и пострадали еще 17. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Как отмечается, инцидент произошел в Тетрицкаройском муниципалитете около поселка Манглиси. По имеющимся данным, микроавтобус опрокинулся из-за проблем с колесом.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 27 человек погибли в результате опрокидывания рейсового автобуса в Индии.