Политика

Орбан заявил о запуске петиции против кредита Украине

Орбан: Венгрия окажет сопротивление давлению Брюсселя
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия инициирует общенародную петицию против планов ЕС выделить Украине уже одобренный кредит на €90 млрд. Об этом написал премьер-министр страны Виктор Орбан на своей странице с соцсети X.

«Мы инициируем общенародную петицию. Венгрия вновь окажет сопротивление давлению Брюсселя. Мы считаем, что решения о войне, мире и нашем будущем должны приниматься при поддержке и участии нашего народа. Так мы ясно дадим понять свою позицию Европе и всему миру», – отметил он.

Орбан написал, что европейцы «мечтают о российских репарациях и вновь подтверждают свою готовность финансировать войну и предоставлять Украине безусловную финансовую поддержку». По словам премьер-министра, их не беспокоят успехи России на фронте, тяжелое финансовое положение Европы и мнение европейских граждан.

«Они по-прежнему привержены пути войны. В Европе практически не осталось правительств, способных противостоять им. Венгрия – исключение. В последние годы мы научились отстаивать свои права», – отметил Орбан.

19 декабря 2025 года большинство стран Евросоюза согласились выдать Украине кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы за счет собственных средств ЕС, а не замороженных российских активов. При этом Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении займа.

14 января 2026 года Фон дер Ляйен отметила, что €30 млрд из средств кредита пойдут в бюджет Украины, а остальные €60 млрд Киев должен будет потратить за закупку военной техники. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина должна будет выплатить кредит только после получения «в полном объеме» компенсации от России, а также добавила, что ЕС все еще может использовать замороженные российские активы для спонсирования Киева.

Ранее Орбан назвал помощь Украине бездонной тратой денег.

