Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах

Сальдо: девять пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах остаются в больницах

Восемь взрослых и один ребенок находятся сейчас в больницах после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, всего за медицинской помощью обратились 32 человека. В крымских больницах на данный момент остаются восемь человек, еще один ребенок находится на лечении в Москве. Врачи дают позитивные прогнозы по состоянию мальчика, отметил глава региона. Всем пострадавшим проведены необходимые операции и сделаны процедуры.

«Многие не обращались, потому что [последствия] ранения можно было устранить в обычных, бытовых условиях», — сказал Сальдо.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 60 человек. Не удалось спасти 29 человек, двое из которых — дети. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

