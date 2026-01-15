МИД РФ назвал планы НАТО по арктической миссии провокацией

Планы НАТО по запуску миссии «Арктический часовой» являются провокацией, направленной на насаждение западных порядков в регионе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, присутствие альянса в Арктике дестабилизирует военно-политическую обстановку. Она предупредила, что попытки милитаризации высоких широт и создания угроз для безопасности России будут иметь серьезные последствия для инициаторов.

«Разговор на этот счет следует рассматривать как очередную провокацию западных стран, которые пытаются насадить свои порядки, сделать это уже и в этой части мира», — сказала Захарова.

Захарова отметила, что усилиями НАТО некогда мирный регион Арктики превратился в зону геополитической конкуренции.

15 января спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Гренландия является «важнейшей составляющей» национальной безопасности США, а исходящие от «враждебных государств» угрозы требуют от Америки «решительных действий» в Арктике.

Ранее глава МИД Гренландии расплакалась из-за США во время интервью.