Россиянам рассказали, почему густеет моторное масло зимой

Не для зимы: автоэксперт Тимашов снял вопросы по моторному маслу
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Зимой некоторые автомобилисты сталкиваются с тем, что масло в двигателе становится густым. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель генерального директора группы компаний «Автодом» Роман Тимашов.

«При низкой температуре вязкость моторного масла увеличивается, а его прокачиваемость снижается. Это связано с изменениями свойств масла в зависимости от температуры. Некоторые автовладельцы заливают в моторы масла, несоответствующего климатическим условиям или не рекомендованное производителем. Сильно загрязненное масло также быстро густеет на морозе», — сказал Тимашов.

При ухудшении текучести масло может не доставляться к парам трения или выдавливаться из-за потери свойств. При сухом трении увеличивается износ цилиндров, поршней с кольцами, распредвала, а также остальных механизмов, зависящих от давления масла, уточнил эксперт.

При сильном загустении масла стартер не сможет провернуть коленчатый вал, соответственно двигатель не запустится. Повышенный износ деталей ведет к ускоренному выходу из строя мотора. Высокое давление густого масла может повреждать сальники и прокладки, которые теряют эластичность из-за низких температур, предупредил Роман Тимашов.

Ранее россиянам назвали четыре признака скорого отказа тормозов автомобиля.

