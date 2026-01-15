Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Глава МИД Гренландии расплакалась из-за США во время интервью

Глава МИД Гренландии Моцфельдт расплакалась после встречи в Белом доме
Leonhard Foeger/Reuters

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме. Об этом сообщает гренландская радиостанция KNR.

«Моцфельдт вышла в прямой эфир на радио KNR — и здесь эмоции этого опытного и сдержанного политика выплеснулись наружу», — говорится в сообщении.

Дипломата спросили, смогла ли она сохранить спокойствие во время встречи с представителями США, и ее голос почти задрожал. Моцфельдт также рассказала журналистам, что ее ведомство активно работало над подготовкой к переговорам и созданием возможности для гренландцев «жить в безопасности». По ее словам, после встречи давление со стороны Вашингтона только усилилось.

14 января министры иностранных дел Дании и Гренландии встретились в Белом доме с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. Встреча «не смогла развеять угрозы со стороны США». Однако дипломаты договорились о создании рабочей группы для обсуждения способов укрепления безопасности в Арктике.

Ранее сообщалось, что в Дании пройдут демонстрации против захвата США Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27629551_rnd_7",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+