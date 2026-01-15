При взрыве в Сыктывкаре пострадали курсанты МВД

Все пострадавшие в результате взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре оказались слушателями центра профессиональной подготовки МВД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского главка ведомства.

По данным собеседника агентства, центр продолжит работу в обычном режиме, так как возгорание произошло только в одном корпусе в районе актового зала, а учебные аудитории, расположенные в другом здании, не пострадали.

«Все пострадавшие — это слушатели центра, они являются сотрудниками системы МВД», — сказал представитель пресс-службы МВД.

15 января Telegram-канал SHOT написал, что в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв. По информации журналистов, неизвестное устройство сдетонировало в актовом зале. В тот момент в здании велись строительные работы.

После взрыва загорелась крыша здания. К ликвидации последствий ЧП были привлечены 56 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники. Отмечается, что на данный момент пожар локализован.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Уссурийске.