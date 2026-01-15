Минфин опроверг приостановку выдачи семейной ипотеки двумя банками

Минфин: ограничений для банков в выдаче кредитов по «Семейной ипотеке» нет

Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов по «Семейной ипотеке» нет, льготная программа продолжает действовать. Об этом заявили в пресс-службе Минфина, передает РИА Новости.

«Льготная программа «Семейная ипотека» продолжает действовать. Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях», — говорится в сообщении.

Представители ведомства объяснили, что отдельные банки могут перенастраивать операционные процессы какое-то время. Они сообщили, что более подробную информацию нужно уточнять в самих кредитных организациях.

До этого финансовый эксперт Татьяна Волкова сообщила, что 1 февраля вступают в силу поправки в законодательстве, запрещающие оформлять два льготных кредита по программе «Семейная ипотека» на одну семью.

По словам эксперта, до конца января 2026 года закон позволял супругам оформить две льготные семейные ипотеки — по одной на каждого. Формально запрета не существовало, поэтому семья могла пользоваться сниженной ставкой 4–6% дважды.

