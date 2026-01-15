Размер шрифта
Наука

Назван простой способ улучшить обмен веществ у пожилых

Conversation: отказ от ультрапереработанных продуктов улучшает обмен веществ
Rui Elena/Shutterstock/FOTODOM

Пожилые люди могут существенно сократить долю ультрапереработанных продуктов в рационе, не отказываясь от привычного и сбалансированного питания, — и это приводит к заметному улучшению показателей, связанных с аппетитом и обменом веществ. К такому выводу пришли американские исследователи. Об этом сообщает портал The Conversation.

Ультрапереработанные продукты производятся с использованием промышленных технологий и ингредиентов, редко применяемых в домашней кулинарии. К ним относятся готовые блюда, упакованные снеки, соусы, колбасы и другие продукты с эмульгаторами, ароматизаторами, красителями и консервантами. По оценкам, именно они обеспечивают более половины калорий в рационе среднестатистического жителя США и связаны с повышенным риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли участие американцы в возрасте 65 лет и старше, многие из которых имели избыточный вес или метаболические факторы риска — инсулинорезистентность или повышенный уровень холестерина. Участники последовательно придерживались двух диет с низким содержанием ультрапереработанных продуктов: одна включала нежирное мясо, другая была вегетарианской с молочными продуктами и яйцами. Каждая диета длилась восемь недель, между ними был двухнедельный перерыв с возвращением к обычному питанию.

Всего в исследование вошли 43 человека, а полный протокол завершили 36. В обеих диетах доля ультрапереработанных продуктов составляла менее 15% общей калорийности — резко меньше, чем в типичном рационе. При этом участникам не ставили задачу снижать вес, ограничивать калории или менять уровень физической активности. Все блюда и перекусы готовились и выдавались исследовательской группой и соответствовали рекомендациям по питанию для американцев.

Анализ показал, что в периоды с низким потреблением ультрапереработанных продуктов участники спонтанно начинали есть меньше и теряли вес, включая висцеральный жир. Помимо этого наблюдались улучшения чувствительности к инсулину, более благоприятные показатели холестерина, снижение признаков воспаления и изменения гормонов, регулирующих аппетит и метаболизм. Эти эффекты были сходными как при мясной, так и при вегетарианской диете.

Авторы подчеркнули, что ключевым фактором стало именно сокращение ультрапереработанных продуктов, а не изменение состава питательных веществ. Впервые удалось показать, что реалистичное, приближенное к повседневной жизни снижение их доли в рационе у пожилых людей приносит метаболическую пользу, выходящую за рамки простой потери веса.

Ранее врачи назвали лучшие стратегии для долгосрочного похудения.

