В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибли два сотрудника аптеки

В Запорожской области в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два сотрудника аптечной сети. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что все произошло в районе села Басань Пологовского муниципального округа.

«Автомобиль сотрудников государственной аптеки, доставлявших жизненно важные лекарства в аптечный пункт в Пологах, подвергся атаке беспилотника. Погибли водитель и грузчик-экспедитор», — написал Балицкий.

Губернатор выразил соболезнования близким погибших, пообещав оказать помощь со стороны властей.

Накануне Балицкий сообщил, что населенный пункт Каменка-Днепровская в Запорожской области вновь оказался под артобстрелом со стороны ВСУ.

13 января он рассказал о проблемах с электроснабжением в области из-за обстрела. По его словам, без света остались около двух тысяч абонентов в Каменке-Днепровской.

Губернатор уточнил, что специалисты приступят к восстановлению электроснабжения сразу после стабилизации обстановки, так как до сих пор сохраняется опасность повторных ударов.

Ранее Рогов рассказал об атаках ВСУ по Запорожью.