В Красноармейске Саратовской области уберут арт-объект с немецким названием города

В Красноармейске Саратовской области демонтируют арт-объект «Бальцер»
Администрация Красноармейского района

Арт-объект «Бальцер» с историческим немецким названием Красноармейска в Саратовской области решили демонтировать после обращений жителей. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила администрация Красноармейского района.

Как рассказала районная администрация, специальная комиссия рассмотрела обращения граждан и приняла во внимание ситуацию, связанную с проведением специальной военной операции. В итоге было поддержано решение о сносе объекта, установленного возле городской площади.

«Комиссия рассмотрела обращения жителей города, а также приняла во внимание текущую ситуацию, связанную с проведением спецоперации. По итогам обсуждения было поддержано решение о демонтаже арт-объекта «Бальцер», — говорится в публикации.

Кто именно высказал недовольство объектом и как много несогласных, не сообщается. Уточняется, что монумент будет убран на хранение до окончания военных действий. История города, как считают чиновники, остается незатронутой.

Ранее в Польше снесли памятник советским воинам.

