Трое мужчин ворвались к матери с сыном, ограбили дом и изнасиловали женщину

Во Франции трое грабителей изнасиловали женщину, пока ее сын был в другой комнате

Во Франции грабители изнасиловали женщину, пока ее сын был в другой комнате. Об этом пишет Actu 17.

В ночь на 8 января трое мужчин ворвались в дом в коммуне Вильнёв-д'Аск, где живут мать с 13-летним сыном. Один из преступников избил женщину и изнасиловал, пока ее сын находился в другой комнате.

Воры скрылись с ювелирными изделиями, кожаными изделиями и другими ценностями на сумму около €80 тыс. Пострадавшая, находившаяся в состоянии шока, была доставлена ​​в больницу.

Тревогу подняли соседи, услышавшие шум из дома семьи. Нападавшие угнали машину жертвы, но во время погони выбросили часть украденного и потеряли контроль над автомобилем, вылетев с дороги в поле.

В результате полиции удалось задержать 22-летнего подозреваемого, которому предъявили обвинение в «организованном ограблении», «изнасиловании, совершенном под угрозой применения оружия» и «участии в преступном сговоре с целью совершения преступления». Его подельники находятся в розыске.

Ранее молодые люди изнасиловали одноклассницу в машине после выпускного.