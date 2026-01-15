Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Трое мужчин ворвались к матери с сыном, ограбили дом и изнасиловали женщину

Во Франции трое грабителей изнасиловали женщину, пока ее сын был в другой комнате
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции грабители изнасиловали женщину, пока ее сын был в другой комнате. Об этом пишет Actu 17.

В ночь на 8 января трое мужчин ворвались в дом в коммуне Вильнёв-д'Аск, где живут мать с 13-летним сыном. Один из преступников избил женщину и изнасиловал, пока ее сын находился в другой комнате.

Воры скрылись с ювелирными изделиями, кожаными изделиями и другими ценностями на сумму около €80 тыс. Пострадавшая, находившаяся в состоянии шока, была доставлена ​​в больницу.

Тревогу подняли соседи, услышавшие шум из дома семьи. Нападавшие угнали машину жертвы, но во время погони выбросили часть украденного и потеряли контроль над автомобилем, вылетев с дороги в поле.

В результате полиции удалось задержать 22-летнего подозреваемого, которому предъявили обвинение в «организованном ограблении», «изнасиловании, совершенном под угрозой применения оружия» и «участии в преступном сговоре с целью совершения преступления». Его подельники находятся в розыске.

Ранее молодые люди изнасиловали одноклассницу в машине после выпускного.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27630355_rnd_7",
    "video_id": "record::198116a7-87a1-4d34-bf19-76260e1fa8d2"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+