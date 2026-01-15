Размер шрифта
Общество

Россиянину заблокировали страницу за экстремистские фото, опубликованные годы назад

ОМ: страницу россиянина заблокировали за опубликованные годы назад посты
Lilu2005/Shutterstock/FOTODOM

Страницу пользователя соцсети «ВКонтакте» заблокировали после обнаружения фото, опубликованных несколько лет назад. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Мужчина по имени Сергей в 2016, 2019 и 2021 годах постил на странице кадры, на которых были изображены экстремистские символы.

«По материалам суда, во время составления акта осмотра старший оперуполномоченный потратил на изучение каждого поста от 10 до 20 минут», – сообщается в публикации.

Мужчина не пришел на заседание, его интересы представлял адвокат. Он заявил, что обвинение не доказало, что страница принадлежала его подопечному, и требовал закрыть дело.

В фотографиях специалисты усмотрели признаки пропаганды нацизма. В рамках соответствующей статьи мужчине, по данным Telegram-канала, назначили пять штрафов.

До этого на Камчатке местного жителя осудили за публикации, в которых он одобрял действия нацистов в отношении евреев. Суд приговорил его к 1,5 году лишения свободы условно.

Ранее гражданина Украины отправили под суд за попытку добавить нацистов в Бессмертный полк.

