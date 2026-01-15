Размер шрифта
В РФ заявили о желании Трампа вытеснить Китай из Арктики

Замдиректора ФИЦКИА Подоплекин: Трамп стремится вытеснить КНР из Арктики
Президент США Дональд Трамп хочет заполучить Гренландию в рамках масштабной программы по вытеснению КНР из Западного полушария. Об этом в ходе интервью для Ura.ru заявил заместитель директора Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА) Андрей Подоплекин.

Он обратил внимание, что американскому лидеру больше всего не нравятся выгодные контракты Китая с подконтрольным Дании островом, касающиеся добычи полезных ископаемых. Также у хозяина Белого дома вызывают беспокойство переговоры Пекина и Гренландии о строительстве на острове научных центров.

Россия и США считают Арктику сферой ответственности расположенных в регионе стран, отметил эксперт. При этом в принятых в КНР документах говорится, что Арктика — это достояние всего человечества.

«Полагаю, именно поэтому действия США направлены на вытеснение оттуда Поднебесной», — сказал Подоплекин.

27 марта 2025 года президент РФ Владимир Путин выступил на международном форуме «Арктика — территория диалога». Во время мероприятия он назвал серьезными планы американской стороны в отношении Гренландии. Российский лидер призвал не думать, что идея о присоединении датского острова к США является экстравагантным заявлением, и выразил уверенность, что Вашингтон будет и дальше продвигать свои интересы в регионе.

Ранее Путин назвал РФ безусловным лидером в Арктике.

