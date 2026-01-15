Найден новый способ получения редкого низкокалорийного сахара

Ученые из Университета Тафтса разработали более дешевый и эффективный способ производства тагатозы — редкого сахара, который почти не уступает обычному по вкусу, но слабее повышает уровень глюкозы в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Physical Science (CRep).

Тагатоза — природный сахар, который в небольших количествах встречается в молоке и фруктах. По сладости он близок к столовому сахару (около 92%), но при этом содержит примерно на 60% меньше калорий и вызывает лишь умеренный рост уровня сахара и инсулина в крови. Благодаря этим свойствам он рассматривается как перспективный подсластитель для людей с диабетом и нарушениями обмена веществ.

До сих пор широкое применение тагатозы сдерживалось сложностью и высокой стоимостью ее производства. Существующие технологии давали сравнительно низкий выход конечного продукта и требовали значительных затрат.

Команда ученых предложила новый биотехнологический подход: ученые использовали генетически модифицированные бактерии, которые превращают обычную глюкозу в тагатозу. Ключевым элементом метода стал фермент, обнаруженный у слизевика. Это простейшее существо, которое на определенной стадии жизни выглядит как «слизистая» масса без твердых покровов.

В результате выход тагатозы достигал до 95%, что существенно превосходит показатели традиционных методов, где он составляет от 40 до 77%. По словам авторов работы, такой подход может сделать промышленное производство тагатозы экономически оправданным.

В отличие от большинства заменителей сахара, тагатоза может выступать полноценной заменой сахара в кулинарии: она придает продуктам нужную текстуру, карамелизуется при нагревании и подходит для выпечки. Кроме того, исследования указывают на ее потенциальную пользу для здоровья полости рта и кишечной микрофлоры.

Ранее врач рассказал, какой вид попкорна помогает худеть.