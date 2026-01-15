Названо лучшее «лекарство» от боли в суставах

Скованность в коленях, боль в тазобедренных суставах и хронический дискомфорт многие считают неизбежной частью старения. Однако специалисты подчеркивают: при остеоартрозе — самом распространенном заболевании суставов в мире — современные подходы к лечению и профилактике по-прежнему плохо соответствуют научным данным. И самое эффективное средство часто игнорируется — это физическая активность, сообщает портал The Conversation.

Остеоартрозом уже страдают более 595 млн человек по всему миру, а по оценкам глобального анализа, к 2050 году число пациентов может приблизиться к миллиарду. Рост продолжительности жизни, малоподвижный образ жизни и увеличение доли людей с избыточным весом делают заболевание одной из ключевых медицинских проблем XXI века.

При этом исследования систем здравоохранения в Ирландии, Великобритании, Норвегии и США показывают: менее половины пациентов с остеоартрозом получают направление на лечебную физкультуру или физиотерапию. Более 60% назначений не соответствуют клиническим рекомендациям, а около 40% больных направляются к хирургу ещё до того, как были испробованы нехирургические методы.

Эксперты подчеркивают, что движение играет ключевую роль в здоровье суставов. Суставной хрящ не имеет собственного кровоснабжения и получает питание за счет нагрузки. Во время ходьбы или упражнений он сжимается и «работает как губка»: выталкивает жидкость и затем впитывает новую, насыщенную питательными веществами и естественными смазками.

Именно поэтому представление об остеоартрозе как о простом «износе» суставов считается устаревшим. Сегодня его рассматривают как длительный процесс повреждения и восстановления, в котором регулярное движение помогает поддерживать баланс.

Современные данные показывают, что остеоартроз — это заболевание не только хряща, но и всего сустава: костей, связок, мышц, суставной жидкости и даже нервов. Одним из ранних признаков болезни является мышечная слабость, которая, в свою очередь, повышает риск прогрессирования заболевания. Силовые и нейромышечные упражнения способны эффективно корректировать эти изменения.

Хорошо зарекомендовали себя специализированные программы, направленные на улучшение координации, силы и стабильности коленных и тазобедренных суставов. Участники таких программ демонстрируют снижение боли и улучшение качества жизни, эффект которых сохраняется до года после завершения курса.

Физическая активность полезна и на биохимическом уровне. Остеоартроз связан не только с нагрузкой на суставы, но и с хроническим воспалением и нарушениями обмена веществ. Регулярные упражнения снижают уровень воспалительных маркеров, уменьшают повреждение клеток и даже могут влиять на экспрессию генов, участвующих в развитии болезни.

В настоящее время не существует препаратов, способных изменить течение остеоартроза. Эндопротезирование может быть эффективным, но остается серьезным хирургическим вмешательством и подходит не всем. Поэтому специалисты настаивают: движение должно быть первой линией терапии и сопровождать пациента на всех этапах болезни.

Ранее были названы лучшие бесплатные способы лечения боли в спине.