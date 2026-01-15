Захарова назвала иностранных военных на Украине законными целями ВС России

Любые иностранные военные контингенты на Украине рассматриваются как законные цели для российских войск. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Любые иностранные контингенты на Украине будут рассматриваться как законной цели для Вооруженных сил Российской Федерации. Британская составляющая не станет исключением», — подчеркнула дипломат.

13 января постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Великобритания и Франция с их декларацией о гарантиях безопасности Украине в виде размещения там войск знают, что для России неприемлемо наличие иностранных вооруженных сил на территории республики.

9 января президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с министром обороны Великобритании работу контингента королевства, который могут развернуть в республике после урегулирования конфликта.

Ранее в Польше призвали отправить военных на Украину.