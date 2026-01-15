В Минобороны сообщили об уничтожении 10 БПЛА над двумя регионами

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над двумя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали указанные аппараты в период с 12:00 до 16:00 мск. При этом семь БПЛА сбили над территорией Белгородской области, еще три — над Курской.

Утром 15 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников — 19 — сбили в Ростовской области. В Брянской области ликвидировали шесть воздушных целей, в Волгоградской области — пять.

Кроме того, по одному дрону нейтрализовали в Курской, Белгородской и Воронежской областях. Еще один летательный аппарат перехватили над акваторией Азовского моря.

Ранее российские военные поразили места хранения БПЛА в зоне СВО.