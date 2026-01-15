Началась переброска военной техники НАТО в рамках учений Steadfast Dart

НАТО начала переброску солдат и техники в ФРГ в рамках учений Steadfast Dart

Альянс НАТО начал переброску 10 тыс. военнослужащих, а также военной техники и транспортных средств в Германию в рамках учений Steadfast Dart. Об этом сообщило агентство DPA.

«С сегодняшнего дня в Германию начнут прибывать около 10 тыс. солдат», — сказал итальянский генерал Никола Мандолеси.

Целью данных маневров является отработка оперативной переброски войск НАТО в случае военного конфликта. В учениях принимают участие сразу 11 стран альянса — Бельгия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Греция, Чехия, Литва, Болгария, Турция.

Учения проходят с 13 января по 26 февраля. Главная цель — проверить готовность развертывания войск в случаев военного конфликта.

В июне 2024 года глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия должна быть готова к войне к 2029 году. Министр считает, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться, поэтому нельзя верить, что президент РФ Владимир Путин остановится у границ Украины, «если зайдет так далеко».

