Милонов заявил, что «электронным проституткам» с OnlyFans место в колонии

Все модели с OnlyFans и секс-работницы должны находиться в колониях «с серой косыночкой на голове», а не пытаться легализоваться в России. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, отметив, что налог на их деятельность не обогатит страну.

«Если мы говорим про Cоединенные Штаты, то никакой заинтересованности в улучшении там жизни у меня абсолютно точно нет. Что касается нашей страны, то смердящие барыши от зловонных профурсеток точно нас не обогатят, и не надо через это пытаться легализовать этот порок. Онлифанщицы, эскортницы, проститутки должны чувствовать, что они находятся за гранью нашего понимания, они находятся не в человеческом состоянии, никакого принятия или взаимодействия с ними быть не может, только одно — правоохранительные органы, исправительная колония в Мордовии или в Коми — неважно. Должна быть нулевая терпимость к торговкам своим телом. Это неправильно, когда проституция пытается легализоваться. Это касается и электронных проституток — онлифанщиц —, это касается и высокооплачиваемых эскортниц, которые, по сути дела, все те же самые шалавы, просто дорого одетые, мерзкие негодяйки, место которым в ИК с серой косыночкой на голове», — сказал он.

До этого кандидат на пост губернатора штата Флорида Джеймс Фишбак предложил обложить 50-процентным налогом всех моделец OnlyFans, проживающих в регионе. Политик считает, что это поможет сократить число девушек, зарабатывающих на продаже эротического контента в сети. Полученные средства Фишбак призвал направить на систему образования, в том числе на повышение зарплат учителям и оплату школьных обедов.

Ранее в Госдуме призвали запретить публично рассказывать о поездках на курорты с мужчинами.