Глава МИД России Сергей Лавров фактически поставил ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе налаживания диалога между странами. Об этом заявил американский журналист Рик Санчес в соцсети Х.

«Будь серьезным или убирайся — это ультиматум Лаврова Макрону», — привел подробности Санчес на своей странице.

Журналист отметил, что французский лидер после того, как стал яростным сторонником русофобии и до зубов вооружил Киев, а также вовлек свою страну в серию кризисов, теперь пытается использовать возможные переговоры с Москвой как пиар-ход. Однако Россия требует от него реальных результатов, а не пустых слов, обратил внимание Санчес.

В декабре 2025 года Эммануэль Макрон заявил, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Французский лидер добавил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности.

В свою очередь Сергей Лавров усомнился в серьезности этих слов Макрона, назвав подобное поведение работой на публику и «микрофонной дипломатией», которая ни к чему хорошему никогда не приводила.

Ранее на Западе допустили возможную смену курса в отношении России.