Захарова назвала «ущербной» линию Дании на подчинение США из-за Гренландии

МИД РФ: в случае с Гренландией видна ущербность линии Дании на подчинение США

Российская сторона наблюдает за обстановкой вокруг Гренландии, разногласия нужно решать путем переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, размещенном на Rutube-канале ведомства.

По ее словам, российская сторона внимательно следит за ситуацией. Захарова напомнила, что все разногласия должны решаться путем переговоров.

«Невооруженным глазом видно и очевидна вот эта самая ущербность многолетней линии Копенгагена на безоговорочное подчинение своему старшему союзнику — США», — добавила она.

По словам дипломата, после недавней публикации стратегии национальной безопасности США выяснилось, что часть территории королевства (Дании — прим. ред.) зачислена в сферу интересов США. Она добавила, что особенно двусмысленно звучит миф, продвигаемый Данией и другими членами Евросоюза и НАТО о некой «российской угрозе».

В начале января президент США Дональд Трамп заявил о намерении американцев получить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

14 января состоялась встреча между представителями администрации Трампа с одной стороны, а также главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и главой МИД Гренландии Вивианом Моцфельдтом с другой. Рассмуссен после встречи заявил, что им не удалось изменить мнение американских властей. При этом в Минобороны Дании пообещали открыть огонь в случае нападения США.

