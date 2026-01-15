Крупное ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве

В Москве на Волгоградском проспекте перевернулся автомобиль, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Волгоградском проспекте (в районе пересечения с Волжским бульваром) произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве призвали выбирать пути объезда.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Ранее в Мытищах на видео сняли, как ребенок скатился на ватрушке на проезжую часть.