Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина

В Мадриде умерла принцесса Греческая и Датская, сестра короля Греции Константина II и испанской королевы Софии Ирина. Об этом сообщает CNN.

Смерть принцессы Ирины наступила 15 января в возрасте 83 лет. Известно, что в последние годы ее здоровье значительно ухудшилось.

«Их Величества Король и Королева и Ее Величество Королева София с прискорбием сообщают о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой сегодня в 11:40 утра во дворце Сарсуэла в Мадриде», — говорится в пресс-релизе греческого дворца.

До начала 2025 года принцесса, которая к тому времени уже пользовалась инвалидным креслом, сопровождала свою сестру королеву Софию на многих мероприятиях и встречах. Ее последнее публичное появление состоялось в феврале 2025 года — тогда Ирина отправилась в Афины на свадьбу своего племянника принца Николаоса.

Принцесса Греческая и Датская родилась в Южной Африке 11 мая 1942 года в период изгнания своей семьи. Она впервые оказалась в Греции в возрасте четырех лет и оставалась там до десяти лет, после чего поступила в немецкую школу-интернат.

Ирина переехала в резиденцию испанских королей в 1981 году после смерти своей матери, королевы Фредерики.

