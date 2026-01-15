Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Путин обратился с призывом к мировому сообществу

Путин призвал мировое сообщество требовать соблюдения международного права 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27630805_rnd_7",
    "video_id": "record::2ce2a1f8-2669-4831-a34a-a76e2668f7c1"
}

Президент России Владимир Путин призвал международное сообщество последовательно требовать от всех стран неукоснительного соблюдения норм международного права. Трансляцию его выступления после церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств ведет пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, десятки стран страдают от неуважения их суверенных прав и не обладают достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно отстоять свои интересы.

«Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку», — заявил Путин.

В своем выступлении президент подчеркнул, что в справедливом миропорядке все государства должны иметь право на собственную модель развития и сохранение культурной самобытности без внешнего вмешательства.

В сентябре Путина заявил, что в мире не должно существовать «более равных» стран, чем все другие.

Ранее Путин заявил, что на Западе «нет цивилизации».
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+