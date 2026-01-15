Путин обратился с призывом к мировому сообществу

Президент России Владимир Путин призвал международное сообщество последовательно требовать от всех стран неукоснительного соблюдения норм международного права. Трансляцию его выступления после церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств ведет пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, десятки стран страдают от неуважения их суверенных прав и не обладают достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно отстоять свои интересы.

«Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку», — заявил Путин.

В своем выступлении президент подчеркнул, что в справедливом миропорядке все государства должны иметь право на собственную модель развития и сохранение культурной самобытности без внешнего вмешательства.

В сентябре Путина заявил, что в мире не должно существовать «более равных» стран, чем все другие.

Ранее Путин заявил, что на Западе «нет цивилизации».