В МИД РФ рассказали, чем обернется для британцев возможный перехват ее судов

Российская Федерация будет рассматривать реализацию угрозы Великобритании о перехвате ее кораблей как прямое нарушение морского права. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

7 января британское Минобороны по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера «Маринера».

В контексте данного инцидента в Лондоне начали изучать вопрос о применении национального закона о санкциях и об отмывании денег 2018 года в качестве основания для задействования вооруженных сил Британии с целью задержания судов, которые в понимании Лондона обходят односторонние ограничения, заявила Захарова.

По словам дипломата, в первую очередь этот процесс фиксируется на нанесении ущерба интересам России. Реализацию подобных планов РФ будет рассматривать как прямое нарушение положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, подчеркнула представитель МИД РФ.

До этого издание The Times сообщало, что Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров «теневого флота» России.

Ранее в МИД РФ пообещали «зеркальный» ответ при эскалации со стороны Британии.