Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В МИД РФ рассказали, чем обернется для британцев возможный перехват ее судов

Захарова: Россия расценит перехват Британией судов как нарушение морского права
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация будет рассматривать реализацию угрозы Великобритании о перехвате ее кораблей как прямое нарушение морского права. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

7 января британское Минобороны по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера «Маринера».

В контексте данного инцидента в Лондоне начали изучать вопрос о применении национального закона о санкциях и об отмывании денег 2018 года в качестве основания для задействования вооруженных сил Британии с целью задержания судов, которые в понимании Лондона обходят односторонние ограничения, заявила Захарова.

По словам дипломата, в первую очередь этот процесс фиксируется на нанесении ущерба интересам России. Реализацию подобных планов РФ будет рассматривать как прямое нарушение положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, подчеркнула представитель МИД РФ.

До этого издание The Times сообщало, что Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров «теневого флота» России.

Ранее в МИД РФ пообещали «зеркальный» ответ при эскалации со стороны Британии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27630535_rnd_5",
    "video_id": "record::4568e202-ff2c-4b73-a7ac-b52b17c0daa5"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+