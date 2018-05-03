Брат избитого украинского депутата рассказал об ухудшении его состояния

Состояние депутата Рады Мустафы Найема, избитого 30 апреля в ходе конфликта на дороге, ухудшается. Об этом сообщил его брат Маси Найем, передает «Громадське».

«В последний раз я с ним общался и встречался сегодня утром. У него высокая температура и врачи не могут понять, в чем причина, где есть воспалительный процесс», — сказал брат пострадавшего.

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По его словам, врачи не могут нормально обследовать Мустафу на предмет травмы челюсти.

Помимо этого, Маси Найем сообщил об угрозах, которые поступают его брату в соцсетях.

Ранее сообщалось, что депутата Рады могли избить выходцы из Чечни.

Мустафа Найем — депутат Рады от «Блока Петра Порошенко». Он также является одни из вдохновителей Евромайдана.