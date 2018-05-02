В Крыму в аварии с микроавтобусом пострадали девять человек

При столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму ранения получили девять человек, в том числе пятеро детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.

ДТП микроавтобуса Ford и легкового автомобиля Skoda произошло 1 мая на трассе Симферополь-Евпатория, недалеко от села Скворцово, отмечает пресс-служба МВД по Крыму.

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«В результате ДТП пострадало девять человек: пятеро детей и четверо взрослых. Все они госпитализированы», — сказал источник в минздраве.

По данным ведомства, двое детей находятся в тяжелом состоянии, а еще трое получили травмы средней тяжести. В данный момент они госпитализированы в детскую больницу. Четверо взрослых доставили в 6-ю городскую больницу Симферополя, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в ДТП с поездом и микроавтобусом в Крыму пострадали два украинца.