В Кургане пьяный водитель «Волги» протаранил танк Т-34

В Кургане пьяный водитель «Волги» протаранил постамент памятника танку Т-34. Об этом сообщает местные СМИ со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Авария произошла 26 апреля, в 22:19. 50-летний водитель «Волги» протаранил высокий постамент памятника «Танк Т-34» на кольце возле торгового центра «ГиперСити».

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«Водитель автомобиля ГАЗ-31029 был состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии не пострадал», — подтвердили информацию о ДТП в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции. Специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства города уже выезжали на место происшествия и оценили ущерб, причиненный памятнику:

«Поврежденная плитка будет восстановлена до 9 мая за счёт городского бюджета. В дальнейшем расходы будут предъявлены виновнику ДТП», — рассказали журналистам пресс-службе администрации города.

«В атаку шёл, решил на таран взять», «Трезвому это сделать нереально», - делятся своими комментариями местные пользователи соцсетей.