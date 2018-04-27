«Известия»: Путин может посетить запуск автодрожной части Крымского моста

Президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии запуска автомобильного движения на Крымском мосту. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Отвечая на вопрос «Известий», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что президент примет участие в церемонии открытия движения по Крымскому мосту», — говорится в публикации.

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Путин уже посещал Крымский мост в марте нынешнего года.

Также ранее стал известен срок начала движения по автодорожной части Крымского моста. Сообщалось, что автодорожное движение может начаться во второй половине мая.