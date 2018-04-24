Маршрутка с семью пассажирами столкнулась с автобусом в Сочи

Представители ГУМВД по Краснодарскому краю сообщили о столкновении маршрутки с семью пассажирами с автобусом МАЗ в Сочи, передает РИА «Новости».

Столкновение произошло в 13.30 мск на Мамаевском перевале. Сообщается, что 50-летний водитель маршрутки, направлявшийся из центра города в сторону Лазоревского района, столкнулся с автобусом МАЗ на Батумском шоссе .

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«В момент столкновения в микроавтобусе, кроме водителя, по предварительной информации, находились семь пассажиров. В автобусе МАЗ пассажиры отсутствовали», — сказали представители ведомства.

Сообщается, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи, сотрудники ДПС регулируют движение, устанавливается точное число участников ДТП и пострадавших.