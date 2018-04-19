Число пострадавших при столкновении пяти машин в Ростовской области возросло

В больницы Ростовской области после ДТП с участием пяти транспортных средств попали одиннадцать человек, еще один человек скончался. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав области.

«В результате массового ДТП на 1 километре Западного обхода Ростова-на-Дону в лечебные учреждения области доставлено 12 пострадавших», — говорится в заявлении ведомства.

Реклама

Как отмечается, один из пострадавших скончался в машине скорой помощи от травм, остальные пострадавшие в настоящее время находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло примерно в 9.30 мск на 1-м километре автодороги «Западный обход Ростова-на-Дону». В аварию попали пять транспортных средств: два легковых автомобиля, автобус ПАЗ, перевозивший 23 пассажира по маршруту «Ростов — Азов», бетономешалка и бензовоз.