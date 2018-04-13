СМИ: в Петербурге зампрокурора района выпил виски в клубе и сел за руль

В Петербурге зампрокурора Петроградского района города заметили садящимся за руль автомобиля после употребления виски в клубе. Об этом сообщает «Фонтанка», в распоряжении которой оказалось соответствующее видео.

По данным издания, зампрокурора района Александр Томов 12 апреля вечером отдыхал в клубе «А2», где проходил концерт Елены Темниковой. Находясь в VIP-зоне, работник надзорного ведомства, судя по видеозаписи, употреблял алкоголь.

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«По наблюдениям читателей «Фонтанки», Томов употреблял шотландский виски Ballantine's, в общей сложности было заказано 10 порций.

«В одиннадцатом часу вечера Александра Томова проводили из зала до парковки скорее из любопытства. Но надежды не сбылись. На личного водителя заместитель прокурора еще не скопил, пришлось самому. Mercedes тронулся и скрылся в темноте. Живет Александр Томов на Васильевском острове», - пишет «Фонтанка».

Реакция прокуратуры на публикацию издания пока неизвестна.