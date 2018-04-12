Источник: пять детей пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

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В Московской области в результате ДТП с автобусом и легковым автомобилем один человек погиб и еще шесть пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Всего пострадали семь человек, один из них погиб, это не ребенок», — заявил источник агентства.

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Он также добавил, что среди шести пострадавших пять детей. По его словам, причины ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Московской области между Ярославским и Фряновском шоссе в районе поселка «Факел-2» автобус перевозивший 40 детей столкнулся с легковым автомобилем.

На 61 км трассы А107 произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.