Источник: пять детей пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье
В Московской области в результате ДТП с автобусом и легковым автомобилем один человек погиб и еще шесть пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Всего пострадали семь человек, один из них погиб, это не ребенок», — заявил источник агентства.
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Он также добавил, что среди шести пострадавших пять детей. По его словам, причины ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что в Московской области между Ярославским и Фряновском шоссе в районе поселка «Факел-2» автобус перевозивший 40 детей столкнулся с легковым автомобилем.
На 61 км трассы А107 произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.