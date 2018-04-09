В ДТП со школьным автобусом в Индии погибли 27 детей

По меньшей мере 30 человек, большинство из которых дети, погибли после того как школьный автобус упал в ущелье в горном районе Индии, сообщает «Би-би-си», со ссылкой на данные властей.

Водитель автобуса и двое учителей также погибли. Инцидент произошел в северном штате Химачал-Прадеш.

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Автобус упал в ущелье глубиной более 60 метров. Всего в салоне находились около 40 детей.

25 марта в Индии более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом. Авария произошла по вине водителя автобуса, свернувшего на неправильную полосу и пытавшегося обогнать другой автобус.

Дорожные происшествия распространены в Индии часто из-за неосторожного вождения или плохого состояния дорог и транспортных средств.