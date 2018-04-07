Задавившего женщину на тротуаре стритрейсера на BMW X5 могла «подрезать» машина ДПС

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Попавший в смертельное ДТП на юго-востоке Москвы водитель BMW Мгер Тарзикян мог не справиться с управлением из-за неожиданного маневра патрульного автомобиля. Об этом «Пятому каналу» рассказали очевидцы ДТП.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», авария произошла около 12.45 на Люблюинской улице. Водитель BMW X5 по данным очевидцев сильно превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на тротуар, сбив там женщину-дворника. От полученных травм 55-летняя жительница Саратова скончалась на месте. Далее иномарка врезалась в металлический забор.

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Свидетели аварии рассказали «Пятому каналу», что аварии мог способствовать резкий маневр полицейской машины, решившей совершить разворот неожиданно для водителя BMW.

Судя по видеозаписи с места ДТП, водитель иномарки не пострадал. Его статус пока неизвестен.

Подробнее об аварии и лихачествах предполагаемого виновника читайте в материале «Газеты.Ru».