В МВД раскрыли данные о нарушителях ПДД, которых наказали после жалоб граждан

В МВД России по запросу «Газеты.Ru» сообщили о количестве выписанных штрафов автомобилистам за нарушение ПДД после обращений граждан по итогам 2017 года.

Оказалось, что благодаря сообщениям неравнодушных граждан инспекторы выявили более 402 тыс. нарушений ПДД. Из них только за управление транспортными средствами с признаками опьянения было задержано более 40 тыс. водителей.

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Кроме того, по результатам рассмотрения поступивших в подразделения Госавтоинспекции более 200 тыс. фото— и видеоматериалов правонарушений в сфере дорожного движения выписано 70 тыс. административных штрафов.

При этом в ведомстве не назвали общего количества жалоб, которое россияне направили в ведомство. Так, многие из них могли не подтвердиться и общее количество обращений, которое пришлось отрабатывать сотрудникам ведомства на самом деле может быть в разы больше.

Ранее сообщилось, что некоторые инспекторы ГИБДД в беседах с «Газетой.Ru» признавались, что недолюбливают подобные жалобы и утверждали, что весной у активных жалобщиков без повода наступает настоящее обострение.

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