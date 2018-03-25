В ВМС Украины рассказали, зачем «принесли в жертву» флот

Помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк заявила, что украинский флот «принес себя» в жертву во время присоединения Крыма к России, чтобы дать Киеву время привести в готовность армию. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств России. <…> Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть», — сказала Каналюк.

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По ее словам, в результате правительство Украины «придумало механизм использования ВСУ — АТО».

Она также подчеркнула, что флоту пришлось действовать в отсутствии верховного главнокомандующего и министра обороны.

Ранее было опубликовано видео украинских кораблей в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.