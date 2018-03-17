В центре Москвы 18 марта изменят схему движения

Схема движения в центре Москвы изменится в воскресенье 18 марта из-за концерта к четвертой годовщине присоединения Крыма к России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

«Восемнадцатого марта с 14.00 в центральной части Москвы будет изменена схема организации дорожного движения в связи с проведением праздничного концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Красной площади», — сказали в организации.

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Сообщается, что на Театральном проспекте на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе. Кроме того, в районе Большого и Малого театров будет действовать временный запрет на парковку.

Также на время концерта наземный городской транспорт не будет останавливаться на остановке «Манежная площадь» на Моховой улице. Ближайшие остановки будут работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что российских водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты с 18 марта.