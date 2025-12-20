Название украинского города Буча, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили провокацию, схоже с английским словом butcher (в переводе — мясник) и идеально встраивается в искусственную информационную повестку для англоязычной аудитории. Об этом заявил в интервью ТАСС руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

По его словам, руками Сил специальных операций (ССО), Службы безопасности Украины и Вооруженных сил Киев совершил следующие провокации: «бомбежка роддома в Мариуполе» и «резня в Буче».

В июне 2024 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел страны обвинил Украину в провокации в Буче. По его словам, провокация была предпринята для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией.

Весной 2022 в город Буча, расположенный на расстоянии менее 50 км от Киева, вошли украинские войска и подразделения территориальной обороны. Спустя несколько дней в Буче были проведены несколько волн зачисток, организованных местными силовыми структурами. Западные и украинские СМИ возложили ответственность за произошедшую трагедию на российскую армию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отказ ООН предоставить данные по Буче «позорищем».