«Еще сыграет в плюс»: назван положительный аспект травмы Сафонова

Достижение российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче за Межконтинентальный кубок с бразильским «Фламенго» останется на века. Такое мнение в эфире «Матч ТВ» выразил бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов.

«Также оно говорит о характере спортсмена, который отбивал удары со сломанной рукой, не обращая внимания на травму. Мне кажется, это ещё сыграет Матвею в плюс. Теперь многие будут требовать его возвращения в ворота «ПСЖ» после выздоровления», — подчеркнул он.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели.

