Зеленский рассказал о своих отношениях с Трампом

Зеленский: я открыто разговариваю с Трампом, за это он меня уважает

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп относится к нему с искренностью и уважает за выражение честной позиции. Его слова приводит Польское агентство печати (РАР).

«Я всегда открыто разговариваю с президентом Трампом и думаю, что это вызывает его уважение ко мне. Наверное, не так много людей в мире, которые честно говорят президенту о том, что думают. Президент также относится ко мне с искренностью», — сказал Зеленский.

9 декабря президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал украинского коллегу Владимира Зеленского торгашом. Американский лидер также называл украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм.

В феврале президент США на своей странице в социальной сети Truth Social также раскритиковал Зеленского, называя его «диктатором без выборов» и указывая на падение рейтинга до 4%.

Ранее Зеленский призвал «наказать» Россию.