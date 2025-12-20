На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о своих отношениях с Трампом

Зеленский: я открыто разговариваю с Трампом, за это он меня уважает
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп относится к нему с искренностью и уважает за выражение честной позиции. Его слова приводит Польское агентство печати (РАР).

«Я всегда открыто разговариваю с президентом Трампом и думаю, что это вызывает его уважение ко мне. Наверное, не так много людей в мире, которые честно говорят президенту о том, что думают. Президент также относится ко мне с искренностью», — сказал Зеленский.

9 декабря президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал украинского коллегу Владимира Зеленского торгашом. Американский лидер также называл украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм.

В феврале президент США на своей странице в социальной сети Truth Social также раскритиковал Зеленского, называя его «диктатором без выборов» и указывая на падение рейтинга до 4%.

Ранее Зеленский призвал «наказать» Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами