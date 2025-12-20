СМИ сообщили, что спецпредставитель Путина направляется в США для встречи с Уиткоффом

Reuters: Дмитриев вылетел в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером

Специальный посланник президента России Кирилл Дмитриев направляется в Майами для встречи со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на российский источник.

«Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются», — сказал источник агентства, непосредственно знакомый с ходом визита.

Уиткофф и Кушнер работают с представителями ЕС и Украины над измененной версией мирного плана, более ранние проекты которого подверглись критике со стороны ЕС и Украины как предвзятые в пользу России.

12 декабря Кремль заявил, что еще не видел последнюю версию плана, дополненную предложениями Украины и Европы. Российская сторона заявляет, что неприсоединение Украины к НАТО является основополагающим условием переговоров.

До этого в Майами прошла встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы.

Ранее постпред США при НАТО призвал Украину готовиться к продолжению боев.