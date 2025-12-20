На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кузбассе неизвестный затащил ребенка в машину

В Кузбассе мужчина затащил ребенка в машину и ограбил
Виталий Аньков/РИА Новости

В Кемеровской области полицейские задержали подозреваемого в грабеже, мужчина затащил подростка в автомобиль, где угрожал ему и похитил дорогой телефон. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Березовском, 21-летний житель мужчина насильно затащил подростка в свою машину. В салоне авто он стал угрожать несовершеннолетнему применением насилия. Он похитил у юноши дорогостоящий мобильный телефон, после чего скрылся.

Семья мальчика обратилась в правоохранительные органы. Личность подозреваемого установили, злоумышленник задержан. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Башкирии мужчина избил и ограбил собутыльницу, отказавшуюся давать ему в долг. Пока женщина была без сознания, он похитил ее сотовый телефон и банковскую карту, с которой затем снял около 3 тысяч рублей.

Ранее мигрант избил ребенка-инвалида в Подмосковье и отобрал у него телефон.

