Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Столичным водителям рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях из-за неблагоприятных погодных условий 15 марта. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

«Транспортный комплекс просит водителей пересесть на городской транспорт. Гидрометцентр сообщает, что в течение дня в городе будет идти мокрый снег, местами сильный, а на дорогах образуется гололед. Мы заботимся о вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром. Помните, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается», — отмечается в сообщении.

В Москве в четверг, 15 марта, ожидается до 0°С.