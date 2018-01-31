В массовом ДТП с фурами в Пензенской области погибли четыре человека

На трассе в Пензенской области столкнулись легковой автомобиль и четыре фуры, передает РИА «Новости».

ДТП произошло около на трассе М-5 «Урал» Москва — Самара у села Вирга Нижнеломовского района Пензенской области.

«По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением, после чего произошло столкновение автомобилем «Валдай», который в свою очередь столкнулся с фурой. (Еще) две фуры, предварительно, уходят от столкновения и съезжают в кювет», — сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Ольга Евдокимова.собеседница агентства.

В результате ДТП четыре человека погибли, двое пострадали.