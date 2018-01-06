В Баку перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус перевернулся в Баку, в результате чего 12 человек получили ранения, передает РИА «Новости» заявление сотрудницы пресс-службы минздрава Азербайджана Сафаи Ахмедовой.

«Пассажирский автобус перевернулся в Баку. На данный момент 12 человек госпитализированы. Уточняется их состояние», — сообщила она.

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По словам очевидцев, автобус упал в овраг на территории поселка Зыг.

Ранее автобус врезался в столб неподалеку от железнодорожной платформы «Петровско-Разумовская» на севере Москвы.