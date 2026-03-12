От Амазонки до Волги: 10 самых длинных рек в России и мире

Реки издавна определяли судьбу цивилизаций. Вдоль их берегов возникали города, благодаря им формировались торговые пути. Даже сегодня, в эпоху скоростных самолетов и глобальных логистических сетей, реки остаются центрами притяжения и источниками ресурсов. К Международному дню рек «Газета.Ru» составила список самых крупных водных артерий России и мира.

Что такое реки с точки зрения науки

С научной точки зрения река — это естественный водный поток, который постоянно течет по сформированному руслу и впадает в море, озеро или другую реку. В гидрологии под рекой понимают часть более сложной системы — речного бассейна, куда входят притоки, подземные воды, озера и болота, питающие основной поток.

Любая река начинается с истока. Это может быть ледник, родник, горное озеро или даже болотистая равнина. Далее вода движется по руслу под действием силы тяжести, постепенно собирая многочисленные притоки. Финальной точкой становится устье — место, где река впадает в другой водоем.

Еще один важный научный параметр — речной бассейн. Под этим термином понимают территорию, с которой вся вода стекает в одну реку. Чем больше бассейн, тем мощнее водная система. Например, бассейн одной из крупнейших рек планеты — Амазонки — занимает площадь, сравнимую с территориями крупных государств.

Длина реки определяется расстоянием от истока до устья. Однако в научной среде этот показатель вызывает дискуссии. Иногда сложно определить, что считать главным истоком. Именно поэтому в рейтингах крупнейших рек часто встречаются расхождения в цифрах.

Кроме длины, гидрологи оценивают и другие характеристики: водность, площадь бассейна, скорость течения и режим питания. Одни реки питаются в основном за счет таяния снегов, другие — дождями или ледниками. Эти особенности влияют на характер течения, уровень воды в разные сезоны и окружающий ландшафт.

5 самых длинных рек в мире

Амазонка

Длина: 6400 – 7100 км

Где протекает: Перу, Бразилия, Боливия, Эквадор, Колумбия

Самой длинной или, по крайней мере, одной из двух самых длинных рек планеты считается Амазонка. Река берет начало в Андах на территории Перу, а затем пересекает почти всю северную часть Южной Америки, прежде чем впасть в Атлантический океан.

Амазонка знаменита не только длиной, но и колоссальным объемом воды. По водности она значительно превосходит любую другую реку мира. В сезон дождей ширина русла в некоторых местах достигает десятков километров, а обширные поймы превращаются в огромные затопленные леса.

Также эта река считается одной из самых богатых в мире по биоразнообразию. В ее водах обитают тысячи видов рыб, включая знаменитую пиранью и гигантскую арапайму. Для ученых этот регион остается настоящей лабораторией живой природы.

Нил

Длина: около 6650 км

Где протекает: Египет, Эфиопия, Кения, Уганда, Руанда, Южный Судан, Судан, Танзания, Конго, Бурунди

Второе место по длине традиционно занимает Нил. Эта река протекает через северо-восточную Африку и впадает в Средиземное море. История Нила тесно связана с развитием древнеегипетской цивилизации. На протяжении тысячелетий разливы реки обеспечивали плодородие почв, позволяя выращивать урожай даже в условиях пустынного климата.

Нил образуется при слиянии двух крупных притоков — Белого и Голубого Нила. Первый берет начало в районе Великих африканских озер, второй — на Эфиопском нагорье. Их воды соединяются в столице Судана, после чего река продолжает путь через пустыни к морю.

Сегодня Нил остается важнейшей транспортной и экономической артерией для многих стран региона. На его берегах расположены крупные города, включая Каир и Хартум, а также множество исторических памятников.

Янцзы

Длина: около 6300 км

Где протекает: Китай

Третье место среди самых длинных рек планеты занимает Янцзы — крупнейшая водная артерия Азии. Река берет начало на Тибетском нагорье, затем проходит через центральную часть Китая и впадает в Восточно-Китайское море возле Шанхая. На протяжении тысячелетий Янцзы играла ключевую роль в развитии китайской цивилизации.

Сегодня это одна из самых экономически значимых рек мира. В ее бассейне проживает около трети населения Китая, а вдоль берегов расположены крупнейшие промышленные центры страны.

Именно на Янцзы находится знаменитая гидроэлектростанция «Три ущелья» — крупнейшая ГЭС на планете. Этот проект стал символом масштабных инженерных возможностей современного Китая.

Миссисипи

Длина: около 6275 км

Где протекает: США

Система Миссисипи — Миссури считается одной из самых длинных речных систем мира. Миссисипи берет начало на севере США и течет на юг, впадая в Мексиканский залив. На протяжении веков она служила важнейшим транспортным маршрутом для освоения американского континента.

Река известна своими огромными поймами и многочисленными притоками. Ее бассейн охватывает почти половину территории США, что делает систему одной из крупнейших на планете.

Миссисипи также прочно вошла в мировую культуру — достаточно вспомнить произведения Марка Твена, который посвятил ей немало страниц.

Енисей

Длина: около 5539 км

Где протекает: Россия

В список крупнейших рек мира входит и Енисей — одна из самых мощных водных артерий Евразии. Енисей берет начало в горах Монголии и течет через всю Сибирь, впадая в Карское море Северного Ледовитого океана. На протяжении тысяч километров река пересекает тайгу, горные районы и тундру.

Сибирские реки известны огромным водным потенциалом, и Енисей — яркий тому пример. На нем построены крупнейшие гидроэлектростанции России. Кроме того, эта река играет важную роль в транспортной системе Сибири и остается ключевым природным элементом огромного региона.

5 самых длинных рек в России

Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству крупных рек. Огромная территория страны, разнообразный рельеф и климат создают условия для формирования тысяч водных систем. Помимо Енисея, в нашей стране есть несколько рек-гигантов, которые по длине и площади бассейна входят в число крупнейших на планете.

Лена

Длина: около 4400 км

Считается одной из самых длинных рек России. Исток реки находится в Байкальских горах, а устье — в море Лаптевых. Лена протекает почти полностью по территории Восточной Сибири. На ее берегах расположены города Якутск, Киренск и ряд других населенных пунктов.

Особенность Лены — огромная дельта, которая считается одной из крупнейших в мире. Она образует сложную систему каналов и островов, служащих домом для множества видов птиц и животных.

Река играет важную роль в транспортной системе Якутии, особенно в летний период, когда судоходство становится основным способом доставки грузов.

Обь

Длина: 3650 км (от истока Иртыша — 5410 км)

Обь берет начало в горах Алтая и течет на север через всю Западную Сибирь. В конечном итоге река впадает в Карское море.

Бассейн Оби считается одним из крупнейших в мире. Он охватывает огромные территории России, Казахстана, Китая и Монголии. Река известна своими широкими поймами и многочисленными притоками. В некоторых местах ширина водного пространства достигает нескольких километров.

Волга

Длина: 3530 км

Волга — самая длинная река в Европе. Она начинается на Валдайской возвышенности и течет через центральную часть России, впадая в Каспийское море. На ее берегах расположены десятки крупных городов, включая Казань, Самару, Волгоград и Астрахань.

На протяжении столетий Волга служила важнейшим торговым путем. По ней перевозили зерно, лес, рыбу и множество других товаров. Сегодня река остается важной транспортной артерией, а также одним из символов страны. Не случайно ее часто называют «матушкой Волгой».

Амур

Длина: 2824 км

Одной из самых необычных рек России считается Амур. Река образуется при слиянии Шилки и Аргуни и протекает вдоль границы России и Китая. Далее она впадает в Охотское море.

Амур известен богатой природой и уникальной фауной. В его водах обитают десятки видов рыб, многие из которых встречаются только в этом регионе. Бассейн реки включает горные районы, тайгу и обширные равнины, что делает ее одной из самых разнообразных экосистем Евразии.

Дон

Длина: 1870 км

Среди крупнейших рек европейской части страны особое место занимает Дон. Река берет начало на Среднерусской возвышенности и впадает в Азовское море. Дон издавна играл важную роль в истории России.

Именно на его берегах формировалась культура донского казачества, а сама река часто становилась стратегическим рубежом. Сегодня Придонье остается важным сельскохозяйственным и транспортным регионом, а также популярным направлением для речного туризма.

Где в России посмотреть самые красивые реки — советы туристам

Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что живописные реки можно найти практически в любом уголке страны. По ее словам, особенно сильное впечатление на туристов производят горные реки Алтая.

«Алтай — это место силы, и река Катунь буквально завораживает с первого момента», — говорит эксперт.

Катунь считается одной из самых красивых рек Сибири. Она берет начало у ледников Белухи и проходит через горные долины, образуя мощные пороги и бирюзовые потоки. Здесь популярны рафтинг, пешие маршруты и фототуры.

Не менее впечатляющие ландшафты можно увидеть на Камчатке. По словам Наталии Ансталь, туристы часто приезжают сюда ради рыбалки и экстремальных сплавов. Бурные камчатские реки дают возможность почувствовать настоящую дикую природу. Одна из таких рек — Быстрая, ее стремительный поток проходит через живописные долины полуострова.

Еще одно направление, которое эксперт считает обязательным для путешествий по рекам, — Волга. Увидеть эту реку можно в десятках городов. Особенно популярны маршруты через Нижний Новгород и другие города Поволжья, где открываются панорамы на широкие волжские просторы.

При этом, отмечает Ансталь, многие красивые реки находятся совсем рядом с крупными городами. Например, в Тверской области популярны сплавы по рекам Тверца, Медведица и Тьмака. Туристические группы регулярно отправляются сюда, чтобы провести несколько дней на природе и увидеть спокойные лесные пейзажи центральной России.

Путешествия по рекам — это один из лучших способов увидеть страну с необычного ракурса. Огромные сибирские реки, такие как Лена и Енисей, впечатляют масштабом, тогда как южные водные маршруты по Дону или Волге позволяют сочетать природу с историей старых городов. Наталия Ансталь Руководитель турагентства Go Travel

В конечном итоге, как отмечает специалист туристической отрасли, Россия остается настоящей страной рек. От горных потоков Алтая до спокойных равнин центральной части страны — практически в каждом регионе можно найти свой уникальный водный маршрут. И именно поэтому речные путешествия остаются одним из самых атмосферных способов познакомиться с природой страны.